Определите мощность тока и силу в электрической лампе, включенной в сеть напряжении 220В., если известно,что сопр. Нити накала лампы 1936 Ом. У меня практическая помогите я болела и не че не пойму

Физика

Определите мощность тока и силу в электрической лампе, включенной в сеть напряжении 220В., если известно,что сопр. Нити накала лампы 1936 Ом. У меня практическая помогите я болела и не че не пойму

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