Определите мощность тока и силу в электрической лампе, включенной в сеть напряжении 220В., если известно,что сопр. Нити накала лампы 1936 Ом. У меня практическая помогите я болела и не че не пойму
Физика
Определите мощность тока и силу в электрической лампе, включенной в сеть напряжении 220В., если известно,что сопр. Нити накала лампы 1936 Ом. У меня практическая помогите я болела и не че не пойму
Ответ(ы):
Гость:
I=U/R=220/1936=0,11 А P=I*U=0,11*220=25 Вт
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