Какие элементы не входят в состав крови лейкоциты моноциты эритроциты плазмоциты

Биология
Какие элементы не входят в состав крови лейкоциты моноциты эритроциты плазмоциты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В норме в крови у взрослых плазмоциты отсутствуют, а у детей допускается содержание единичных плазматических клеток,поэтому  плохой вопрос,но если не вдаваться в подробности,то правильный ответ:плазмоциты
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