Какие элементы не входят в состав крови лейкоциты моноциты эритроциты плазмоциты
Биология
Какие элементы не входят в состав крови лейкоциты моноциты эритроциты плазмоциты
Ответ(ы):
Гость:
В норме в крови у взрослых плазмоциты отсутствуют, а у детей допускается содержание единичных плазматических клеток,поэтому плохой вопрос,но если не вдаваться в подробности,то правильный ответ:плазмоциты
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