Какое колличество позвонков в поясничном отделе у человека

Биология
Какое колличество позвонков в поясничном отделе у человека
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 позвонков в поясничном отделе
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