Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.

Физика

Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.

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