Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.
Физика
Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.
Ответ(ы):
Гость:
Работа определится по формуле А=UIt подставляя значения получаешь А=24*2*50=240Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Математика
В школьную столовую привезли рис.шесть дней расходовали по 4кг 500г риса в дней.сколько килограммов риса привезли,если в столовой осталось 32кг