Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.

Физика
Чему равно работа, совершения электрическим током за 50с в резисторе,рассчанным на напр. 24В? Сила тока в резисторе 2А.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Работа определится по формуле А=UIt подставляя значения получаешь А=24*2*50=240Дж
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