Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90с, если при напряжении 220 B сила т??ка в обмотке двигателя равна 0.2 А ?

Физика

Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90с, если при напряжении 220 B сила т??ка в обмотке двигателя равна 0.2 А ?

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