Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90с, если при напряжении 220 B сила т??ка в обмотке двигателя равна 0.2 А ?
Физика
Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90с, если при напряжении 220 B сила т??ка в обмотке двигателя равна 0.2 А ?
Ответ(ы):
Гость:
А= UIt A= 220*0.2*90=3960Дж=3,96кДж
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