На рисунке изображены пять первых фигур последовательности фигур, составленных из точек. Каждая следующая фигура этой последовательности получается из предыдущей добавлением такого количества точек, как 2-я из 1-й, 3-я из 2-й, ...

Математика

На рисунке изображены пять первых фигур последовательности фигур, составленных из точек. Каждая следующая фигура этой последовательности получается из предыдущей добавлением такого количества точек, как 2-я из 1-й, 3-я из 2-й, 4-я из 3-й, 5-я из 4-й. Какой номер имеет фигура, содержащая 84 точки? (А-номер 30; Б-номер 29; В-номер 27; Г-номер 27) Помогите пожалуйста

Автор: Гость