На рисунке изображены пять первых фигур последовательности фигур, составленных из точек. Каждая следующая фигура этой последовательности получается из предыдущей добавлением такого количества точек, как 2-я из 1-й, 3-я из 2-й, ...
Математика
На рисунке изображены пять первых фигур последовательности фигур, составленных из точек. Каждая следующая фигура этой последовательности получается из предыдущей добавлением такого количества точек, как 2-я из 1-й, 3-я из 2-й, 4-я из 3-й, 5-я из 4-й. Какой номер имеет фигура, содержащая 84 точки? (А-номер 30; Б-номер 29; В-номер 27; Г-номер 27) Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
26 * 3 = 78 78 + 6 = 84 Следовательно ОТВЕТ ( г ) № 27
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