Решите уравнение 1) 18,6 +( x - 6,5)=5 2) 1,4 *( 4у-3)=7 3) 84,7:(x +2,7)=11
Математика
Решите уравнение 1) 18,6 +( x - 6,5)=5 2) 1,4 *( 4у-3)=7 3) 84,7:(x +2,7)=11
Ответ(ы):
Гость:
1)18,6+х-6,5=5, х=5+6,5-18,6=-7,1. 2)4у-3=7:1,4=5, 4у=8, у=2 3)х+2,7=931,7, х=929
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