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Заполни пропуски 5т7ц25кг=?кг
Математика
Заполни пропуски 5т7ц25кг=?кг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5тонн=5000 кг 7центнеров=700кг 5т7ц25кг=5725 кг
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