Турист прошел маршрут длиной 110 км за три дня.На второй день он прошел на 5 км меньг??,чем за первый,а за третий ден -3\7 расстояния,пройденого за первых дня.Сколько километров прошел турист в каждый день?решение задачи

Алгебра

Турист прошел маршрут длиной 110 км за три дня.На второй день он прошел на 5 км меньг??,чем за первый,а за третий ден -3\7 расстояния,пройденого за первых дня.Сколько километров прошел турист в каждый день?решение задачи

Автор: Гость