Турист прошел маршрут длиной 110 км за три дня.На второй день он прошел на 5 км меньг??,чем за первый,а за третий ден -3\7 расстояния,пройденого за первых дня.Сколько километров прошел турист в каждый день?решение задачи

Алгебра
Турист прошел маршрут длиной 110 км за три дня.На второй день он прошел на 5 км меньг??,чем за первый,а за третий ден -3\7 расстояния,пройденого за первых дня.Сколько километров прошел турист в каждый день?решение задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)110-5=105(км)-прошёл турист за 2 день                                                                                                                               
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