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Проверочное слово слова скворечники ???
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Проверочное слово слова скворечники ???
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Ответ(ы):
Гость:
СКВОРУШКА=ударение на О
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