Проверочное слово слова скворечники ???

Русский язык
Проверочное слово слова скворечники ???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СКВОРУШКА=ударение на О
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