Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогит...

Русский язык
Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Диалектизмы . Курень, гуторить, омшаник, бахилы.  Профессионализмы. Интерьер  Термины. Алгоритм.  Жаргонизмы. Чувак.
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