Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогит...

Русский язык

Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогите!!!

Автор: Гость