Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогит...
Русский язык
Заполните таблицу,вписав в неё нужные слова.Используйте справочный материал. Диалектизмы. Профессионализмы. Термины. Жаргонизмы. Слова и справочный материал:Алгоритм,славить,курень,омшаник,бахилы,чувак,интерьер,гуторить.Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектизмы . Курень, гуторить, омшаник, бахилы. Профессионализмы. Интерьер Термины. Алгоритм. Жаргонизмы. Чувак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який ч...
Окружающий мир
Физика
В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси