Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой. число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили.

Математика

Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой. число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили.

Автор: Гость