Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой. число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили.

Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой. число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)15:3=5 (банок)2)5*2=10(кг)  всего помидоров3)15+10=25 банок всего

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