Зделайте плиз два упр вот фото
Русский язык
Зделайте плиз два упр вот фото
Ответ(ы):
Гость:
Ловилив ,видеть, бояться, котов,праздник, себя,Одесса, представить, совсем, проходить,понимать,тоскливо, полезней, вьюжило, робота, нетерпеньем, переселялась, постоянный, счастье, в скорости, мгновенье ,могу,хочу, когда,раз,рассказ.
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