Привести примеры слов с ь - показателем мягкости согласного, с удвоенными согласн??ми, с непроизносимыми согласным.
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Привести примеры слов с ь - показателем мягкости согласного, с удвоенными согласн??ми, с непроизносимыми согласным.
Ответ(ы):
Гость:
Дождь, ель, панно, класс, здравствуй
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