Привести примеры слов с ь - показателем мягкости согласного, с удвоенными согласн??ми, с непроизносимыми согласным.

Русский язык

Привести примеры слов с ь - показателем мягкости согласного, с удвоенными согласн??ми, с непроизносимыми согласным.

Автор: Гость