Какой из князей захвотил в плен сестру хана
История
Какой из князей захвотил в плен сестру хана
Ответ(ы):
Гость:
Петр первый 1 захватил сестру хана если не петр 1 то ярослав солнышко
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