В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряль...
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В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряльщики. Пищей утконосам служат водные насекомые, личинки, ракушки. Их животные добывают в речной воде, выкапывают утиным клювом из речного дна. Постройки по содержанию текста рассуждение.
Ответ(ы):
Гость:
В Австралии живет необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос.Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде.Пищей утконосам служат водные насекомые, личинки, ракушки. Их животные добывают в речной воде, выкапывают утиным клювом из речного дна.Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком.
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