В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряль...

Русский язык
В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряльщики. Пищей утконосам служат водные насекомые, личинки, ракушки. Их животные добывают в речной воде, выкапывают утиным клювом из речного дна. Постройки по содержанию текста рассуждение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В Австралии живет необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос.Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде.Пищей утконосам служат водные насекомые, личинки, ракушки.  Их животные добывают в речной воде, выкапывают утиным клювом из речного дна.Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Чем отличается остров от материка !!!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста #930)
Ответить
Литература
Почему кузнец Вакула жестоко отблагодарил черта? Помогите пожалуйста срочно н??жно
Ответить
Алгебра
1.Вычислите: -0,9*0,7/0,21 2.Упростите выражение:4^р/4^4 ПОМОГИТЕ))))
Ответить
Математика
15 (х + 2) - 30 = 15х Я вроде решила, но хотела бы проверить - правильно/неправильно?
Ответить