В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряль...

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В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы живут по берегам рек и долгое время проводят в воде. Они хорошие пловцы и ныряльщики. Пищей утконосам служат водные насекомые, личинки, ракушки. Их животные добывают в речной воде, выкапывают утиным клювом из речного дна. Постройки по содержанию текста рассуждение.

Автор: Гость