В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 р.и 4 монеты по 5 р.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 р.?? 2 альбома по 20 р.?Помогите решить и написать краткую запись к задаче.

Математика

В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 р.и 4 монеты по 5 р.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 р.?? 2 альбома по 20 р.?Помогите решить и написать краткую запись к задаче.

Автор: Гость