В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 р.и 4 монеты по 5 р.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 р.?? 2 альбома по 20 р.?Помогите решить и написать краткую запись к задаче.
Математика
В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 р.и 4 монеты по 5 р.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 р.?? 2 альбома по 20 р.?Помогите решить и написать краткую запись к задаче.
Ответ(ы):
Гость:
1)10*5=50р 2)5*4=20р 3) 50+20=70р это всего 4)3*8=24 и 2*20=40 5)24+40=64 Ответ: Сможет купить, т.к. у нее 70 рублей, а ручки и альбом стоят 64 рубля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В Австралии живёт необычный зверь с птичьим клювом. Это утконос. Самка утконоса откладывает яйца, а выкармливает своих детенышей молоком. Утконосы ...
Другие предметы
Математика
Литература