ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Фразеологизмы с чилом семь

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Фразеологизмы с чилом семь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семь раз отмерь-один отрежь, семеро одного не ждут, 
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