Здраствуйте! Помогите решить пример по действиям (166-134):(64:8)*(926-917)=?
Математика
Здраствуйте! Помогите решить пример по действиям (166-134):(64:8)*(926-917)=?
Ответ(ы):
Гость:
1) 166-134 = 32 2) 64:8=8 3) 926-917=9 4)32:8=4 5)4*9=27 Всё)))
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