ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЗАДАНИЯ Муха летела 15 секунд со скоростью 5м.с Какое расс??ояние она пролетела 2 задача грач пролетел 100м со скоростью 10м с Сколько времени он был в пути 3 задача за 3 секунд сокол пролетел 78 км како...

Математика
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЗАДАНИЯ Муха летела 15 секунд со скоростью 5м.с Какое расс??ояние она пролетела 2 задача грач пролетел 100м со скоростью 10м с Сколько времени он был в пути 3 задача за 3 секунд сокол пролетел 78 км какова скорость сокола
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Гость:
1)75м 2)10сек 3)26км всё
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