Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста понять как решать задачи на движения в одном направлении. Что нужно сначала делать а что потом) Заранее спасибо!

Математика

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста понять как решать задачи на движения в одном направлении. Что нужно сначала делать а что потом) Заранее спасибо!

Автор: Гость