Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста понять как решать задачи на движения в одном направлении. Что нужно сначала делать а что потом) Заранее спасибо!

Математика
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста понять как решать задачи на движения в одном направлении. Что нужно сначала делать а что потом) Заранее спасибо!
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Гость:
Начертить схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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