Здравствуйте! помогте составить кроссворд по английскому а точнее вопросы- 8 воро??ов и ответов по примеру ниже! напишите вопрос и ответ ! например- чем мы пишем?-ответ:ручка (можно использовать любые слова 5 класс)

Английский язык
Здравствуйте! помогте составить кроссворд по английскому а точнее вопросы- 8 воро??ов и ответов по примеру ниже! напишите вопрос и ответ ! например- чем мы пишем?-ответ:ручка (можно использовать любые слова 5 класс)
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What do we write with? a pen. Where is this planet? In space. What do people read? Books. What has wings? A bird. Who are children who go to school? Pupils.
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