Здравствуйте! помогте составить кроссворд по английскому а точнее вопросы- 8 воро??ов и ответов по примеру ниже! напишите вопрос и ответ ! например- чем мы пишем?-ответ:ручка (можно использовать любые слова 5 класс)

Английский язык

Здравствуйте! помогте составить кроссворд по английскому а точнее вопросы- 8 воро??ов и ответов по примеру ниже! напишите вопрос и ответ ! например- чем мы пишем?-ответ:ручка (можно использовать любые слова 5 класс)

Автор: Гость