Жас патша Петр Алексеевичке арнап құрылған әскери Жасақтар кейіннен полктер қалай аталады ?

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Жас патша Петр Алексеевичке арнап құрылған әскери Жасақтар кейіннен полктер қалай аталады ?
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Ответ(ы):
Гость:
Золотое руно ма.................................................
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