Женя выписывал слова связанные с кораблями.Где он ошибся?А. судостроение б) судопроизводство в) судовладелец г) судоремонт д)судоходство Даю 40 баллов!!!!
Русский язык
Женя выписывал слова связанные с кораблями.Где он ошибся?А. судостроение б) судопроизводство в) судовладелец г) судоремонт д)судоходство Даю 40 баллов!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Судопроизводство Т.к это связано с судом а не с кораблями
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