Жила-была ворона И съела червяка Прошу у вас прощенья, что песня коротка ( нужно на??исать текст, чтобы получилось не в стихотворной форме)

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Жила-была ворона И съела червяка Прошу у вас прощенья, что песня коротка ( нужно на??исать текст, чтобы получилось не в стихотворной форме)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-была ворона и червяка съела. У вас прошу прощенье что коротка песня.
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