Переведите ппппппппппппплллллллиииииииизззззззззз

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Переведите ппппппппппппплллллллиииииииизззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пазлы это первое популярное хобби. Первые пазлы создал Джон Спилсбери, учитель английского и географии. Он создал пазлы для обучения людей географии. Он нарисовал карту Европы по дереву и протяженность границ Европейских государств.  На первом пазле была карта Англии и Уэльса, каждый кусок составлял отдельную часть.Сейчас самый большой пазл составляет около 7 метров в длину, содержит 32,256 кусков и весит 17 килограмм. Является ли ваша комната достаточно большой для этого?
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