Переведите ппппппппппппплллллллиииииииизззззззззз

Гость: Гость:

Пазлы это первое популярное хобби. Первые пазлы создал Джон Спилсбери, учитель английского и географии. Он создал пазлы для обучения людей географии. Он нарисовал карту Европы по дереву и протяженность границ Европейских государств. На первом пазле была карта Англии и Уэльса, каждый кусок составлял отдельную часть.Сейчас самый большой пазл составляет около 7 метров в длину, содержит 32,256 кусков и весит 17 килограмм. Является ли ваша комната достаточно большой для этого?