Главные претенденты на престол 1725 году
История
Главные претенденты на престол 1725 году
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В 1725-1762 годах в Российской империи смена власти происходила главным образом путем дворцовых переворотов.Началом эпохи принято считать 1725 год , когда император Петр I скончался, не оставив наследника и не успев реализовать свой указ 1722 года, по которому царь имел право сам назначить себе преемника. Среди претендентов на престол были внук Петра I — малолетний царевич Петр Алексеевич, супруга покойного царя Екатерина Алексеевна и их дочери — цесаревны Анна и Елизавета.
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