Помогите пожалуйста! Я решила пример, хочу проверить правильно или нет, просто напишите ответ
Алгебра
Помогите пожалуйста! Я решила пример, хочу проверить правильно или нет, просто напишите ответ
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