Определите , правильно ли употреблена форма множественное числа имен существительных.Исправьте ошибки.1.Игры детей всегда нравились мне.Игры актеров понравились зрителям.2.Горящие огни мы увидели сразу.Щенитная батарея вела огн...
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Определите , правильно ли употреблена форма множественное числа имен существительных.Исправьте ошибки.1.Игры детей всегда нравились мне.Игры актеров понравились зрителям.2.Горящие огни мы увидели сразу.Щенитная батарея вела огни.3.Работы юных художников показывали их мастерство.Интересные работы захватили ребят.4.Новые слова надо хорошо выучить.Ученики сдержали слова и подготовили концерт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Игры детей всегда нравились мне.Игра актеров понравилась зрителям.2.Горящие огни мы увидели сразу.Щенитная батарея вела огонь.3.Работы юных художников показывали их мастерство.Интересная работа захватила ребят.4.Новые слова надо хорошо выучить.Ученики сдержали слово и подготовили концерт.
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