Запиши словами 8 свинья 6 код 10 заяц

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Запиши словами 8 свинья 6 код 10 заяц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемь свиней шесть кодов десять зайцев
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