Напишите, пожалуйста если градусник показывает H какова температура?

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Напишите, пожалуйста если градусник показывает H какова температура?
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