Помогите решить(со статьями) Молодые супруги Ольга и Александр зарегистрировали брак и поклелись в верности и никогда не расторгать брак и это зафексировали на бумаге. Но спустя 3 года муж сообщил, что полюбил другую женщину. ...

Гость: Гость:

Я думаю что если две стороны согласны на развод ,то мне кажется проблем с этим не будет, если с юридической точки возникает проблема, то,тогда уже просто нужно разбежаться и жить своей жизнью, а может возникнуть такая ситуация, что придется снова вернуться к своей жене.