Помогите решить(со статьями) Молодые супруги Ольга и Александр зарегистрировали брак и поклелись в верности и никогда не расторгать брак и это зафексировали на бумаге. Но спустя 3 года муж сообщил, что полюбил другую женщину. ...
Право
Помогите решить(со статьями) Молодые супруги Ольга и Александр зарегистрировали брак и поклелись в верности и никогда не расторгать брак и это зафексировали на бумаге. Но спустя 3 года муж сообщил, что полюбил другую женщину. Жена сказала, что согласна на развод,но это невозможно, т.к поклелись никогда не расторгать брак и это зафексировано на бумаге.Как решить данную ситуацию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что если две стороны согласны на развод ,то мне кажется проблем с этим не будет, если с юридической точки возникает проблема, то,тогда уже просто нужно разбежаться и жить своей жизнью, а может возникнуть такая ситуация, что придется снова вернуться к своей жене.
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