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Sin(arcsin корень 2\3)
Математика
Sin(arcsin корень 2\3)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(arcsin√2/3)=√2/3
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