Равнинные и горные формы рельефа Евразии
География
Равнинные и горные формы рельефа Евразии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии преобладает большое разнообразие ландшафтов. В Южной и Восточной части материка расположены горы, высочайшие из которых:Тибет,Гималаи. Так же в Евразии имеются равнины на Северо-Западе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Здравствуйте. Можете, пожалуйста, написать всё, что знаете об имени прилагательно??! Желательно чтоб инфа была из программ 5-7 классов!!! Заране...
Алгебра