Равнинные и горные формы рельефа Евразии

География
Равнинные и горные формы рельефа Евразии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии преобладает большое разнообразие ландшафтов. В Южной и Восточной части материка расположены горы, высочайшие из которых:Тибет,Гималаи. Так же в Евразии имеются равнины на Северо-Западе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как обыкновенную дробь со знаменателе м 3 перевести в десятичную
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС С = 90°, В = 60°, АВ = 16 см. Найдите сторону СВ.
Ответить
Русский язык
Здравствуйте. Можете, пожалуйста, написать всё, что знаете об имени прилагательно??! Желательно чтоб инфа была из программ 5-7 классов!!! Заране...
Ответить
Математика
Упростите выражение 12а+3(а-2)^2 и найдите значение при а=-2.
Ответить
Алгебра
Уравнение 5(x-4)=15-3x
Ответить