Упростите выражение 12а+3(а-2)^2 и найдите значение при а=-2.
Математика
Упростите выражение 12а+3(а-2)^2 и найдите значение при а=-2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*(-2)+3(-2-2)^2=-24+3(-4)^2=-24+3*16=-24+48=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Дано выражение: 0,6748t+0,3252t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: 2. Вычисли значение выражения, если t...
Русский язык
Математика
Среднее арифметическое четырех чисел равно -7,2. первое число равно 6,9, второе в три раза меньше его, а третье равно -11,2. Найдите четвертое число.