Напишите формулу бутилового спирта укажите число атомов водорода в его молекуле
Химия
Напишите формулу бутилового спирта укажите число атомов водорода в его молекуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3(СН2)3ОН (первичный)СН3СН2СН(ОН)СН3 (вторичный)C4H9OH т.е. водорода- 10 атомов.
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