Ответ примера ( 42мин25с+1ч 40с) ×30
Математика
Ответ примера ( 42мин25с+1ч 40с) ×30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мин.= 60 сек. 1 ч.= 60 мин. =3600 сек. 42*60+25=2545 секунд 1 ч 40 с= 3640 с (2545+3640) с= 6185с 6185 с *30= 185550 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?
Русский язык
Прилетел болотный лунь большой любитель птичьих яиц. Тогда трясогузка помчались ??а ним, как комары. К трясогузкам присоединились две вороны и друг...