Какой архипелаг отделяет дугой баренцево море от карского моря
География
Какой архипелаг отделяет дугой баренцево море от карского моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новая Земля разделяет Карское и Баренцево моря
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