В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?
Математика
В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(269+301)-457=579-457=122.
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