В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?

Математика
В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(269+301)-457=579-457=122. 
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