В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?

Математика

В школе 457 учащихся. из них 269 изучают английский, 301 немецкий. сколько учащихся изу??ают 2 иностранных языка?

Автор: Гость