У исполнителя Калькулятор две программы : 1) Прибавь 3 2) Умножь на 2 Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в 41?
Информатика
У исполнителя Калькулятор две программы : 1) Прибавь 3 2) Умножь на 2 Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в 41?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делай всегда с конца 1 вычислить три 2 дели на 2 Из 41 в 1 41 делится на 2? Нет? Значит вычитаем 3 41-3=38 38÷2=19 19-3=16 16÷2=8 8÷2=4 4÷2=2 2÷2=1 Теперь действие записываем с конца 2222121 Ответ: за 7 команд
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