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Помогите пожалуйста номер обведён 2 кругами
Математика
Помогите пожалуйста номер обведён 2 кругами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 км=20000м 20000-19650=350;)
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