Верно ли утверждение? РАЗГАДЫВАЯ СМЫСЛ ДРЕВНИХ РИСУНКОВ, УЧЕНЫЕ, К СОЖАЛЕНИЮ НЕ МОГУТ ОПИРАТЬСЯ НА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ

История
Верно ли утверждение? РАЗГАДЫВАЯ СМЫСЛ ДРЕВНИХ РИСУНКОВ, УЧЕНЫЕ, К СОЖАЛЕНИЮ НЕ МОГУТ ОПИРАТЬСЯ НА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, т к ученые же разгадывают смысл древних рисунков! Поэтому они не могут опираться на нынешнее время
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