Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следущие превращения: ca-gt; CaO-gt; ca(OH) два-gt; CaClдва

Химия

Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следущие превращения: ca-gt; CaO-gt; ca(OH) два-gt; CaClдва

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