Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следущие превращения: ca-gt; CaO-gt; ca(OH) два-gt; CaClдва

Химия
Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следущие превращения: ca-gt; CaO-gt; ca(OH) два-gt; CaClдва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca + O₂ = 2CaO (Оксид кальция) CaO + H₂O = Ca(OH)₂ (гидроксид кальция) Ca(OH)₂ + 2HCl = CaCl₂ + 2H₂O ( хлорид кальция и вода)
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