Номер 18 найти площадь двумя способами
Математика
Номер 18 найти площадь двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо разбить фигуру на 2 прямоугольника: 1) 3*7+1*(5-3)=21+2=23 2) 5*1+3*(7-1)=5+18=23
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