Номер 18 найти площадь двумя способами

Математика
Номер 18 найти площадь двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо разбить фигуру  на 2 прямоугольника: 1)  3*7+1*(5-3)=21+2=23 2)  5*1+3*(7-1)=5+18=23
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