Средняя арифметическая 2 чисел 4,4 Найдите эти числа если одно из них на 1,4 больше другого

Математика
Средняя арифметическая 2 чисел 4,4 Найдите эти числа если одно из них на 1,4 больше другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, два числа А,В, расписываем В как А+1,4, составляем уравнение: (А+1,4+А)/2=4,4 а+1.4+а=8.8 2а=8.8-1.4 2а=7.4 а=3.7 в=3.7+1.4=5.1 3.7 5.1
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