Среди конфет в коробке половина с фруктовой начинкой, одна треть - с шоколадной, остальные - с мятной начинкой. наугад достали одну конфету. какая начинка наименее вероятна у этой конфеты?

Математика

Среди конфет в коробке половина с фруктовой начинкой, одна треть - с шоколадной, остальные - с мятной начинкой. наугад достали одну конфету. какая начинка наименее вероятна у этой конфеты?

Автор: Гость