Среди конфет в коробке половина с фруктовой начинкой, одна треть - с шоколадной, остальные - с мятной начинкой. наугад достали одну конфету. какая начинка наименее вероятна у этой конфеты?

Математика
Среди конфет в коробке половина с фруктовой начинкой, одна треть - с шоколадной, остальные - с мятной начинкой. наугад достали одну конфету. какая начинка наименее вероятна у этой конфеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименее вероятна конфета с мятной начинкой
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