Подберите прилагательныес признаками , которые они обозначают
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Подберите прилагательныес признаками , которые они обозначают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хрустальная ваза (какая?),резиновый мяч (какой?),красивые дети(какие?),мамин кот (чей?).
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