Подберите прилагательныес признаками , которые они обозначают

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Подберите прилагательныес признаками , которые они обозначают
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Автор: Гость
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Гость:
Хрустальная ваза (какая?),резиновый мяч (какой?),красивые дети(какие?),мамин кот (чей?).
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