На сколько градусов повернется Земля вокруг своей оси за 7 часов
Математика
На сколько градусов повернется Земля вокруг своей оси за 7 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За сутки (24 часа) Земля делает полный поворот вокруг своей оси (360 градусов) 360/24= 15 градусов в час 15*7= 105 градусов за семь часов
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