Скорость вертолета в 4 раза больше скорости автомобиля. Вертолет за 2 часа пролете?? на 480 км больше, чем проехал автомобиль за это же время. Чему равна скорость вертолета? Запиши решение задачи по действиям с пояснениями. За...
Математика
Скорость вертолета в 4 раза больше скорости автомобиля. Вертолет за 2 часа пролете?? на 480 км больше, чем проехал автомобиль за это же время. Чему равна скорость вертолета? Запиши решение задачи по действиям с пояснениями. Заранее спасибо!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (км/ч)-скорость машины 4х (км/ч)-скорость вертолета В пути 2 часа, вертолет пролетел на 480 км больше 2*4х-480=2х 8х-2х=480 6х=480 х=480:6 х=80 (км/ч)-скорость машины 4*80=320 (км/ч)-скорость вертолета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
География