Скорость вертолета в 4 раза больше скорости автомобиля. Вертолет за 2 часа пролете?? на 480 км больше, чем проехал автомобиль за это же время. Чему равна скорость вертолета? Запиши решение задачи по действиям с пояснениями. За...

Математика

Скорость вертолета в 4 раза больше скорости автомобиля. Вертолет за 2 часа пролете?? на 480 км больше, чем проехал автомобиль за это же время. Чему равна скорость вертолета? Запиши решение задачи по действиям с пояснениями. Заранее спасибо!))

Автор: Гость