Географическое описание Афганистана.

География
Географическое описание Афганистана.
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Автор: Гость
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Гость:
Местоположение:  Афганистан находится в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. На севере граничит с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном, на востоке - с Китаем, Индией и Пакистаном, на юге - с Пакистаном, на западе - с Ираном. Общая площадь:   652 230 км.км. Климат:  от засушливого до полузасушливого, холодные зимы и жаркое лето Рельеф:  скалистые горы; равнины на севере и юго-западе                 
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