Географическое описание Афганистана.

Гость: Гость:

Местоположение: Афганистан находится в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. На севере граничит с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном, на востоке - с Китаем, Индией и Пакистаном, на юге - с Пакистаном, на западе - с Ираном. Общая площадь: 652 230 км.км. Климат: от засушливого до полузасушливого, холодные зимы и жаркое лето Рельеф: скалистые горы; равнины на севере и юго-западе